ИА «Ореанда-Новости». Инцидент произошёл накануне в Ярославской области. В городе Рыбинске семилетний мальчик сел за руль автомобиля, принадлежавшего его родителям, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и сбил свою маму. В Сети появилось видео случившегося.



Мальчик 2011 года рождения после того, как сбил свою родительницу, спровоцировал тройное ДТП, это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдение. На кадрах видно, как в одном из дворов Скомороховой Горы Рыбинска задним ходом вылетает автомобиль и врезается в две припаркованные машины. После этого к автомобилю подбегает женщина.

После в отделе ГИБДД объяснили, что же произошло на самом деле. Как оказалось, в этом момент за рулем неуправляемой иномарки находился семилетний мальчик. Со слов очевидцев, он забрался в машину для того, чтобы тише сделать музыку, но нечаянно нажал педаль газа. Автомобиль тронулся с места.

Женщина-водитель, увидев уезжающий автомобиль, попыталась запрыгнуть в салон, но автомобиль сбил ее с ног открытой водительской дверью. Женщина упала на металлический штырь.

На заднем сиденье автомобиля в этот момент находился трехлетний ребёнок. По итогу неуправляемый Mitsubishi с двумя маленькими детьми на приличной скорости пролетел двор и остановился лишь после того, как врезался в две другие машины на парковке.

Известно, что в результате ДТП дети не пострадали, а лишь отделались испугом. Но мать, по заявлению очевидцев, на «скорой» отвезли в городскую больницу.

Позже в отделе ГИБДД уточнили, что пострадала 35-летняя женщина, она госпитализирована в рыбинскую больницу №2. Кроме того, ей придется нести ответственность за поступок своего малолетнего сына.

Женщину ждут объяснения, как в его распоряжении оказался автомобиль с ключами, а также придётся компенсировать ущерб, нанесенный чужим автомобилям.

5 августа в Ярославской области произошло ДТП с участием внедорожника, в котором пострадал человек. Столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Тойота», ДТП произошло около девяти часов утра в поселке Лучинское. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.



