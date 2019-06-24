ИА «Ореанда-Новости» В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина и её 15-летняя дочь оказались в больнице в результате «лечения» препаратом с содержанием живых личинок трихинелл.

По данным следствия, женщина заказала препарат в интернете, она хотела вылечить хроническое заболевание. Она пила препарат сама и дала его своей дочери. Спустя две недели «лечения» семья была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у матери и дочери трихинеллез.

По информации ТАСС, сейчас пострадавшие уже выписаны из больницы. Следователи выяснят, кто является производителем «лекарства», а также установят, если ли ещё пострадавшие.