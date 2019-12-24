Семья из Самарской области в 2016 году взяла из приюта двоих сестёр. Через 3 года их оповестили о наличии задолженности за коммунальные услуги за квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние. Стоит отметить, что в договоре об усыновлении о сумме неоплаты указано вскользь. Семья Елены и Александра Беловых также вместе с детьми унаследовала долг по неуплате ипотечного кредита от умершей матери.Самарская семья узнала информацию от нотариуса, когда оформляли документы о переходе наследства от погибшей матери.Но где найти такую сумму денег самарская семья тоже не знает. На данный момент Беловы разговаривают с судебными приставами и руководством банка. Местная власть пообещала приложить все усилия в помощи оплаты долгов родной матери девочек-сирот.