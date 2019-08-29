29.08.2019, 12:42
Семьям погибших в Новосибирске рабочих окажут помощь
ИА «Ореанда-Новости» Руководство субподрядной организации пообещало оказать финансовую поддержку семьям рабочих, погибших при обрушении здания в Новосибирске 28 августа.
Когда здание обрушилось,под завалами оказались люди. Погибли трое рабочих. Ещё один находится в больнице. Всего на месте инцидента работали 13 человек.
Субподрядная организация, проводившая работы, выразила соболезнование семьям работников и пообещала помочь материально их семьям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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