ИА «Ореанда-Новости» Руководство субподрядной организации пообещало оказать финансовую поддержку семьям рабочих, погибших при обрушении здания в Новосибирске 28 августа.

Когда здание обрушилось,под завалами оказались люди. Погибли трое рабочих. Ещё один находится в больнице. Всего на месте инцидента работали 13 человек.

Субподрядная организация, проводившая работы, выразила соболезнование семьям работников и пообещала помочь материально их семьям.