Сенатор отметила, что прожить на 3,5 тысячи рублей трудно, потому что организму нужно разнообразие. Однако, по словам Ляховой, думая об этом вопросе, она вспоминает о тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Член Совфеда рассказала, что ей стало интересно, какая потребительская корзина была в то время.При этом она рассказала, что порой сама ест только одну гречку целый день, правда повторять такое питание каждый день ей не хочется.. Так, Глава Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев рассказал «Росбалту», чтоСама же Ляхова, комментируя свои слова, которые появились во многих СМИ, сказала, что не будет реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».Ранее размер потребительской корзины уже вызывал спор у чиновников. Так,. А её оппонент в споре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи целый месяц. Через три недели, по его словам, он похудел на шесть килограммов. Бондаренко заявил о том, что поднять прожиточный минимум нужно как минимум в три раза.