20.11.2018, 19:50
Сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной, что в войну было ещё хуже
ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Ляхова считает предложение повысить размер потребительской корзины с 3,5 тысяч рублей до 10 тысяч пустословием.
Сенатор отметила, что прожить на 3,5 тысячи рублей трудно, потому что организму нужно разнообразие. Однако, по словам Ляховой, думая об этом вопросе, она вспоминает о тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Член Совфеда рассказала, что ей стало интересно, какая потребительская корзина была в то время.
Ляхова напомнила, что тогда люди выживали как могли. «И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — размышляет сенатор.
При этом она рассказала, что порой сама ест только одну гречку целый день, правда повторять такое питание каждый день ей не хочется.
Слова Ляховой вызвали большой резонанс. У многих это заявление вызвало возмущение. Так, Глава Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев рассказал «Росбалту», что нельзя сравнивать настоящее время и военное. Он напомнил, что сейчас мирное время, страна добывает нефть и газ и получает от этого прибыль. А потребительская корзина очень маленькая, её необходимо увеличить.
Сама же Ляхова, комментируя свои слова, которые появились во многих СМИ, сказала, что не будет реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».
Ранее размер потребительской корзины уже вызывал спор у чиновников. Так, теперь уже бывший министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова выступила с заявлением, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для жизни. А население от такого питания будет становиться только здоровее. Соколову уволили. А её оппонент в споре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи целый месяц. Через три недели, по его словам, он похудел на шесть килограммов. Бондаренко заявил о том, что поднять прожиточный минимум нужно как минимум в три раза.
Сенатор отметила, что прожить на 3,5 тысячи рублей трудно, потому что организму нужно разнообразие. Однако, по словам Ляховой, думая об этом вопросе, она вспоминает о тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Член Совфеда рассказала, что ей стало интересно, какая потребительская корзина была в то время.
Ляхова напомнила, что тогда люди выживали как могли. «И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — размышляет сенатор.
При этом она рассказала, что порой сама ест только одну гречку целый день, правда повторять такое питание каждый день ей не хочется.
Слова Ляховой вызвали большой резонанс. У многих это заявление вызвало возмущение. Так, Глава Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев рассказал «Росбалту», что нельзя сравнивать настоящее время и военное. Он напомнил, что сейчас мирное время, страна добывает нефть и газ и получает от этого прибыль. А потребительская корзина очень маленькая, её необходимо увеличить.
Сама же Ляхова, комментируя свои слова, которые появились во многих СМИ, сказала, что не будет реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».
Ранее размер потребительской корзины уже вызывал спор у чиновников. Так, теперь уже бывший министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова выступила с заявлением, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для жизни. А население от такого питания будет становиться только здоровее. Соколову уволили. А её оппонент в споре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи целый месяц. Через три недели, по его словам, он похудел на шесть килограммов. Бондаренко заявил о том, что поднять прожиточный минимум нужно как минимум в три раза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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