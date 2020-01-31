ИА «Ореанда-Новости». Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди прокомментировала резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес РФ.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила резолюцию ПАСЕ, которая содержит в себе призыв к России отметить «аннексию полуострова». По мнению сенатора, позиция организации ошибочная.

Ковитиди считает, что решение ПАСЕ показывает, что организация не признаёт право народа на самоопределение. Парламентская ассамблея Совета Европы своими действиями не помогает нормализации и сплочению мирового сообщества. Наоборот, организация лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.

Ранее ПАСЕ принял резолюцию, в которой изъявила претензию к России. ПАСЕ призвала Москву отменить «незаконную аннексию Крыма».