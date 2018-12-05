ИА "Ореанда-Новости". Официальный представитель правительства республики Хакасия в Совете Федерации Валентина Петренко покинула место работы. Сегодня сенатор, проработавшая в верхней палате российского парламента более 16 лет, в последний раз вышла на работу в этом качестве. На заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко лично вручила Петренко почётную грамоту.

"Валентина Александровна … всегда была одним из самых ответственных и инициативных сенаторов, вела большую общественную работу, создала движение "Матери России", уделяла много внимания вопросам семьи и детства", — сказала на последнем для Петренко заседании спикер, передают "РИА Новости". Матвиенко отдельно подчеркнула, что экс-сенатор от Хакасии является кавалером Ордена мужества с 1994 года, который Петренко получила за помощь в операции освобождения ростовских школьников из плена террористов.

В прощальной речи Петренко выразила благодарность как коллегам-сенаторам, так и журналистам, и даже сотрудникам столовой.



Ранее новый председатель правительства республики Хакасия Валентин Коновалов назначил представителем региона в Совефеде Валерия Усатюка, который занимал должность секретаря Хакасского регионального отделения КПРФ по агитации и пропаганде и депутата городского совета Абакана. Как сообщают региональные СМИ, новый сенатор уже прилетел в Москву и готов приступить к своим обязанностям в Совете Федерации.