ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации заявил, что некоторым статьям Конституции требуется корректировка.

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации считает, что нескольким статьям главного закона государства необходима корректировка. Сенатор отмечает, что основные статьи менять не нужно. Однако есть те, что можно и нужно изменить.

Сергей Калашников сделал соответствующее заявление журналистам в четверг. По мнению сенатора, жизнь не стоит на месте. С момента принятия Конституции прошло много лет, изменились времена и настроения в обществе.

Сенатор считает, что нужно разделить Основной закон на два блока. В первый можно отнести те положения, изменение которых невозможно. Так, нельзя изменить то, что власть в России принадлежит народу. Во второй блок войдут статьи, которые могут меняться со временем с учётом нужд государства. К ним можно отнести положение о бесплатной медицинской помощи.