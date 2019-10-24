24.10.2019, 23:58
Сербия хочет приобрести российский «Панцирь-С»
ИА «Ореанда-Новости». Президент Сербии сообщил о желании приобрести российскую военную технику «Панцирь-С», сообщает издательство «ТАСС».
По словам действующего Президента Сербии Александра Вучича, он планирует посетить смотровое мероприятие, в котором будет участвовать батарея комплексов «Панцирь-С». Смотр будет проходить в субботу, 26 октября, на территории Сербии. Одновременно с «Панцирем-С» Президент Сербии планирует посмотреть на работу зенитного ракетного дивизиона систем С-400.
Российское военное оборудование было переправлено в Сербию на учения в рамках программы «Славянский щит-2019».
По словам действующего Президента Сербии Александра Вучича, он планирует посетить смотровое мероприятие, в котором будет участвовать батарея комплексов «Панцирь-С». Смотр будет проходить в субботу, 26 октября, на территории Сербии. Одновременно с «Панцирем-С» Президент Сербии планирует посмотреть на работу зенитного ракетного дивизиона систем С-400.
Российское военное оборудование было переправлено в Сербию на учения в рамках программы «Славянский щит-2019».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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