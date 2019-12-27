ИА «Ореанда-Новости». Артист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ из-за штрафа за одиночный пикет у стен Кремля.



Артиста Сергея Зверева Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей за одиночный пикет, который он устроил возле стен Кремля. Зверев обратился с жалобой на решение суда в Европейский суд по правам человека, о чём сообщили РИА Новости.

Как отметила адвокат артиста, суд оштрафовал артиста за то, что пикет против строительства завода на Байкале, проводился «в непосредственной близости от резиденции президента». Она заявила, что законом чётко не определены границы, поэтому их непросто нарушить.

Сергей Зверев выступал против строительства завода вблизи посёлка Култук Иркутской области. Инвестором проекта выступала компания, зарегистрированная в Китае.

