По запросу прокуратуры специалисты социальной сети, созданной Павлом Дуровым, предоставили доступ к личной информации пользователя Марии Мотузной, проживающей в городе Барнаул.

На Марию Мотузную было заведено дело по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по подозрению в экстремизме. Поводом послужили сохраненные пользователем картинки, с изображением мемов про религию и негроидную расу.



Всего было найдено около тринадцати изображений на страничке ВКонтакте.

Сообщается, что в списке предоставленных данных значатся IP-адреса, которые использовались Марией Мотузной для входа на страницу Вконтакте, прикрепленные к аккаунту в сети номера телефонов, историю изменения паролей и обращений в техническую поддержку сервиса.



Также специальные службы получили всю информацию, представленную в более открытом доступе, включая имя и фамилию, данные о сохраненных видео, изображениях, документах и музыке со страницы пользователя.

Стало известно, что в запросе, полученном от специальных служб, не обозначается его причина. Так сервис ВКонтакте может с одинаковой легкостью передать данные как по подозрению в массовых убийствах, так и за сохранение неприличных мемов.

На защиту Марии Мотузной встал известный российский рэпер Оксимирон. Он назвал данную ситуацию несправедливой и агитировал жителей Барнаула поучаствовать в согласованном митинге «За свободный интернет». Артист подчеркнул, что он занимается распространением информации не из-за пиара, а ради сохранения личных данных в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что разработчик Владислав Велюга обнаружил ряд шпионских функций в приложении ВКонтакте. Они были найдены только в сервисе для платформы Android. Разработчик сообщил, что программа передает данные о геолокации пользователей и постоянно обращается к сомнительному сервису vigo.ru. Также ВКонтакте занимается считыванием абсолютно всех приложений, установленных на мобильном устройстве пользователей. Цель данных операций пока не ясна.

Тем не менее, представители ВКонтакте анонсировали введение новой функции в сервисе, которая позволит обеспечить максимальную приватность пользователям. Управляющий директор организации в официальном заявлении отметил, что люди с помощью одной кнопки смогут закрыть всю информацию о себе, предоставив доступ лишь избранным.