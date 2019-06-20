ИА «Ореанда-Новости». Появляются списки городов, где начнут вводить коммерческие сети 5G. Однако с этим у пользователей возникает риск проблем, одна из которых – безопасность. Специалисты ещё размышляют, как быстро останавливать утечку информации, так как, по мнению руководителя службы кибербезопасности Сбербанка Сергея Лебедя, «это все будет происходить со скоростью света». Такое заявление он сделал на минувшем международном конгрессе Сбербанка.

На данный момент уже несколько стран работает над созданием 5G связи, она должна обеспечить в тридцать раз быстрее передачу информации, нежели в 4G.