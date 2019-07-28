Их примут во внимание, когда власти начнут готовить региональный проект, входящий в программу государственного уровня по комплексной программе развития территорий, относящихся к сельской местности.

Однако, при подготовке вышеуказанного проекта севастопольские власти столкнулись с проблемой – севастопольские сёла не имеет юридический статус сельского поселения. Жители сельской местности города Севастополя официально значатся как городские жители.

По информации, предоставленной исполняющим обязанности заместителя губернатора города Севастополя Владимиром Базаровым, причин, по которым севастопольское правительство решило войти в государственную программу, две. Первая из них заключается в строительстве дорог для улучшения инфраструктуры сельской зоны, вторая – в строительстве жилья. Статус городских жителей лишает севастопольских сельчан ряда преимуществ. К примеру, некоторые льготы на них не распространяются, нет и надбавок к пенсионным выплатам, которые есть у сельских жителей. Для бизнесменов отсутствуют гарантированные государством для сельской местности послабления в ведении собственного дела.

Севастопольские сёла попадают под действие так называемого «правового казуса». Однако, местное правительство всё же оказывает помощь жителям несмотря на их статус. Так, например, сельскохозяйственные предприятия получают субсидии, существуют программы доступного жилья. По словам главы администрации Андреевского муниципального округа Андрея Сысуева, в мае текущего года первая семья округа уже получила более полутора миллиона для того, чтобы приобрести дом.

Местное правительство уже занялось разработкой исправления такого неоднозначного статуса севастопольских сёл. Депутаты уже приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым севастопольские поселения получат статус села, а не городских районов. В будущем, власти планируют это прописать в региональном законе об административно-территориальном делении.