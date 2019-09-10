ИА «Ореанда-Новости» Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил об очередных запусках неопознанных снарядов со стороны КНДР.

Они стартовали утром 10 сентября из западной части страны и пролетели 330 километров в сторону Японского моря. «Наши военные отслеживают ситуацию в случае новых пусков и находятся в состоянии готовности», – сказали в комитете. О типе и скорости запущенных снарядов данных пока нет.

Совет национальной безопасности (СНБ) Республика Корея заявил, что власти страны всерьёз обеспокоены данным инцидентом. «СНБ провёл экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности», – указано в сообщении Совета.