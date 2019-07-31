ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство Reuters сообщило о запуске неопознанных снарядов Северной Кореей. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что утром были произведены запуски нескольких объектов. Подробности не сообщаются.

На прошлой неделе КНДР провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В июне они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

Представители американской военной разведки полагают, что в КНДР продолжается производство ядерного оружия. По их данным, у страны может быть от 20 до 60 ядерных бомб.