ИА «Ореанда-Новости» Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск снаряда неустановленной модификации.

В сообщении ведомства говорится, что 9 мая в 16 часов 30 минут по местному времени (10:30 по Москве) с территории Северной Кореи, из провинции Пхёнан-Пукто, в восточном направлении был запущен снаряд, тип которого не удалось определить. Специалисты продолжают изучать имеющиеся данные, чтобы установить тип снаряда.

Есть информация о том, что в районе запуска расположена военная база, на которой есть баллистические ракеты малой или средней дальности «Скад» и «Нодон».

Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал о запуске с территории КНДР ракеты малой дальности в ночь на 4 мая.