Об этом сообщили научные сотрудники из Национального управления атмосферных и океанических исследований Соединённых Штатов Америки и Британской геологической службы. Их спутники каждые 5 лет составляют всемирную магнитную модель Земли.При разогреве металлических потоков в недрах Земли от 3 тысяч градусов по Цельсию, магнитное поле начинает смещаться в сторону.Первое смещение северного магнитного полюса Земли было выявлено в 1831 году. За это время, полюс переместился на 2250 километров от Канады в сторону Сибири.