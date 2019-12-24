24.12.2019, 18:51
Северный полюс Земли продолжает смещаться
ИА «Ореанда-Новости». Северный полюс нашей планеты продолжает смещение от Канады в направление Сибири, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Об этом сообщили научные сотрудники из Национального управления атмосферных и океанических исследований Соединённых Штатов Америки и Британской геологической службы. Их спутники каждые 5 лет составляют всемирную магнитную модель Земли.
По мнению американских экспертов, дрейф магнитного полюса планеты связан с передвижением разогретых потоков на мантии и на границе. При разогреве металлических потоков в недрах Земли от 3 тысяч градусов по Цельсию, магнитное поле начинает смещаться в сторону.
Первое смещение северного магнитного полюса Земли было выявлено в 1831 году. За это время, полюс переместился на 2250 километров от Канады в сторону Сибири.
Об этом сообщили научные сотрудники из Национального управления атмосферных и океанических исследований Соединённых Штатов Америки и Британской геологической службы. Их спутники каждые 5 лет составляют всемирную магнитную модель Земли.
По мнению американских экспертов, дрейф магнитного полюса планеты связан с передвижением разогретых потоков на мантии и на границе. При разогреве металлических потоков в недрах Земли от 3 тысяч градусов по Цельсию, магнитное поле начинает смещаться в сторону.
Первое смещение северного магнитного полюса Земли было выявлено в 1831 году. За это время, полюс переместился на 2250 километров от Канады в сторону Сибири.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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