Отмечается, что российские пограничники нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерском. В итоге одну шхуну, на которой был 21 человек, удалось задержать. Но экипаж второй шхуны, около 45 человек, оказал сопротивление.Пострадали трое российских военных. Они получили ранения разной степени тяжести.