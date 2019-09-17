17.09.2019, 15:57
Северокорейские браконьеры напали на российских военных в Японском море
ИА «Ореанда-Новости». Трое военнослужащих были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу, пишет РИА Новости.
Отмечается, что российские пограничники нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерском. В итоге одну шхуну, на которой был 21 человек, удалось задержать. Но экипаж второй шхуны, около 45 человек, оказал сопротивление.
Пострадали трое российских военных. Они получили ранения разной степени тяжести.
Отмечается, что российские пограничники нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерском. В итоге одну шхуну, на которой был 21 человек, удалось задержать. Но экипаж второй шхуны, около 45 человек, оказал сопротивление.
Пострадали трое российских военных. Они получили ранения разной степени тяжести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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