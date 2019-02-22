ИА «Ореанда-Новости». В Сети появилась видеозапись ритуального жертвоприношения шаманов в лесу под Ангарском (Иркутская область). На видео большое скопление людей, под руководством шаманов, принесли в жертву богам пять верблюдов – их сожгли на костре. Сделано это было ради укрепления страны и её народов. Прокуратура заинтересовалась обрядом жертвоприношения и начала проверку. Главный шаман России уже пояснил надзорному ведомству, что это было.

Видео снималось в начале февраля, его разместили на YouTube. На видеозаписи бурятские шаманы проводят через толпу людей под звуки бубнов пять верблюдов, а после сжигают их на костре, за ритуалом наблюдает порядка пяти сотен человек. Люди придают огню животных вместе с принесёнными угощениями: чачей, сладостями, фруктами. Происходящее вызвало большой общественный резонанс.

Заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков был организатором обряда, он же его и проводил. Мужчина рассказал, что «у бурят наивысшим подношением богам из животных является верблюд, а цифра «пять» в гаданиях является наивысшей оценкой знаний».

Сам обряд носит название «Жэнтэнгэрияба». Цыбиков дал объяснения в прокуратуре о своих действиях, передает «Интерфакс». С его слов, результат достигнут, а изливающийся в интернете негатив шаманы принимают на себя, тем самым делая людей счастливее.

Цыбиков сообщил, что этому обряду уже 300 лет, его проводят в голодное время, но на его памяти шаманов никогда не привлекали у ответственности за обряд. Всё происходит с уважением к животным, нельзя даже капли крови пролить на землю. Так как современные буряты не знают традиций своего народа, они считают это варварством.

Варварством посчитали это и зоозащитники по всей России. Цыбиков пояснил, что разводчик верблюдов сам предложил купить животных для обряда, так как начинается весенний гон, многие из них станут агрессивными и многих придётся забить.

В шаманских ритуалах зачастую в жертву приносятся животные. Но венцом всех зверей считается верблюд, поэтому приношение этого животного самое ценное.