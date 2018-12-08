ИА «Ореанда-Новости»Британская разведка предоставила правительству «черный список», в который вошли шесть российских олигархов, которые, по мнению британских властей, «оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений».

Как сообщает издание «The Daily Telegraph» в список вошли: Роман Абрамович, Игорь Сечин, Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, сообщается, что премьер-министр страны Тереза Мэй одобрила этот список

«Данные лица были идентифицированы как имеющие чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Владимиром Путиным. Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», - сообщил источник «The Daily Telegraph» в британском правительстве.

Этот список является ответом Британии на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Предполагается таким способом ограничить возможности российских бизнесменов, чтобы они не могли свободно передвигаться по Европе и вести свой бизнес.

«Наша цель состоит в том, чтобы ограничить их маневренность и способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах», — сообщил источник The Daily Telegraph.

Также сообщается, что первым в этом списке стоит Роман Абрамович, который, как считается «оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку». А Олег Дерипаска, по сообщениям издания, кроме финансовой поддержки Кремля, сотрудничает с «подразделением военной разведкой ГРУ, которое провело теракт в Солсбери».

Кроме того, ранее, 7 декабря, стало известно, что Великобритания приостановила выдачу виз инвесторов для россиян (категория Tier 1), как сообщается, это было сделано для того, чтобы предотвратить финансовые махинации на территории Соединенного Королевства. Инвестиционная виза давала возможность россиянам получить постоянный вид на жительство в Великобритании, а и упростить процедуру получения британского паспорта, такое решение станет «ударом по олигархам».