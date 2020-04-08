08.04.2020, 23:00
Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ, от Министерства просвещения региональным школам пришло письмом с рекомендациями к организации учебного процесса в нынешних условиях.
Министерство разделило субъекты на те, в которых благоприятная обстановка, и те, в которых она не благоприятна. Первым разрешено вернуться к учебному процессу. Вторым же разрешается закончить учебный год досрочно, перенеся часть программы на 2020-2021 учебный год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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