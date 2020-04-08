ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ, от Министерства просвещения региональным школам пришло письмом с рекомендациями к организации учебного процесса в нынешних условиях.

Министерство разделило субъекты на те, в которых благоприятная обстановка, и те, в которых она не благоприятна. Первым разрешено вернуться к учебному процессу. Вторым же разрешается закончить учебный год досрочно, перенеся часть программы на 2020-2021 учебный год.