ИА «Ореанда-Новости» Щенка золотистого ретривера вручили в подарок 12-летнему школьнику из Красноярска от имени президента России Владимира Путина. Об этом о РИА Новости со ссылкой на министерстве образования края.

Мальчик отправил письмо главе государства после Нового года, в котором написал, что очень хочет собаку, он добавил, что верит в чудеса и очень хочет, чтобы у него был верный друг.

Сегодня щенка от имени российского лидера вручила мальчику министр образования края Светлана Маковская. Отмечается, что школьник учится в пятом классе по адаптированной программе в сопровождении тьютора.