Инцидент произошёл в гимназии № 7 имени Героя России А.В. Козина, расположенной в Ново-Савиновском районе города Казани.Родительницы десятиклассницы сообщили, что их дочь и её одноклассников удерживает вооружённый подросток. Спецслужбы незамедлительно отреагировали на звонок - в гимназию выехала следственно-оперативная группа Управления Министерства внутренних дел по Казани, экипажи Патрульно-постовой службы, начальник полиции МВД по Республике Татарстан, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Татарстан.Сев за учительский стол, юноша достал пневматический пистолет и нож, ни слова не произнеся своим одноклассникам. Никаких требований гимназист не выдвигал. Подоспевшие спецслужбы задержали подростка. Сотрудники полиции оцепили здание гимназии, ученики и их родители могут проходить внутрь свободно, однако, представители СМИ не могут пока попасть в гимназию. Специалисты республиканского МВД проводят в настоящий момент работу с подростком, выясняя причины случившегося.

Начальник управления образования города Казани Ильнар Хидиятов заявил, что этот инцидент никак не повлиял на учебный процесс в гимназии: "Однозначно оценивать ситуацию сейчас рано. В школе учебный процесс идёт. Все нормально, никто не пострадал". Информацию о том, что учащийся задержан, пострадавших нет и в учебном заведении продолжается учёба, подтвердили и в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.