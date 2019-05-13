13.05.2019, 15:54
Школьник, вооружённый пневматикой и ножом, появился в казанской гимназии
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в Казани школьник, вооружённый пневматическим пистолетом и ножом, появился в учебном заведении. Инцидент произошёл в гимназии № 7 имени Героя России А.В. Козина, расположенной в Ново-Савиновском районе города Казани.
О случившемся стало известно около одиннадцати утра - на номер 112 единой службы спасения поступил звонок от родителей одной из учениц вышеуказанного учебного заведения. Родительницы десятиклассницы сообщили, что их дочь и её одноклассников удерживает вооружённый подросток. Спецслужбы незамедлительно отреагировали на звонок - в гимназию выехала следственно-оперативная группа Управления Министерства внутренних дел по Казани, экипажи Патрульно-постовой службы, начальник полиции МВД по Республике Татарстан, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Татарстан.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел по Татарстану, 18-летний учащийся гимназии № 7 вошёл в кабинет русского языка и литературы, когда начался урок. Сев за учительский стол, юноша достал пневматический пистолет и нож, ни слова не произнеся своим одноклассникам. Никаких требований гимназист не выдвигал. Подоспевшие спецслужбы задержали подростка. Сотрудники полиции оцепили здание гимназии, ученики и их родители могут проходить внутрь свободно, однако, представители СМИ не могут пока попасть в гимназию. Специалисты республиканского МВД проводят в настоящий момент работу с подростком, выясняя причины случившегося.
О случившемся стало известно около одиннадцати утра - на номер 112 единой службы спасения поступил звонок от родителей одной из учениц вышеуказанного учебного заведения. Родительницы десятиклассницы сообщили, что их дочь и её одноклассников удерживает вооружённый подросток. Спецслужбы незамедлительно отреагировали на звонок - в гимназию выехала следственно-оперативная группа Управления Министерства внутренних дел по Казани, экипажи Патрульно-постовой службы, начальник полиции МВД по Республике Татарстан, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Татарстан.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел по Татарстану, 18-летний учащийся гимназии № 7 вошёл в кабинет русского языка и литературы, когда начался урок. Сев за учительский стол, юноша достал пневматический пистолет и нож, ни слова не произнеся своим одноклассникам. Никаких требований гимназист не выдвигал. Подоспевшие спецслужбы задержали подростка. Сотрудники полиции оцепили здание гимназии, ученики и их родители могут проходить внутрь свободно, однако, представители СМИ не могут пока попасть в гимназию. Специалисты республиканского МВД проводят в настоящий момент работу с подростком, выясняя причины случившегося.
Начальник управления образования города Казани Ильнар Хидиятов заявил, что этот инцидент никак не повлиял на учебный процесс в гимназии: "Однозначно оценивать ситуацию сейчас рано. В школе учебный процесс идёт. Все нормально, никто не пострадал". Информацию о том, что учащийся задержан, пострадавших нет и в учебном заведении продолжается учёба, подтвердили и в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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