ИА «Ореанда-Новости». На принудительное лечение в психиатрическую лечебницу направят 18-летнего юношу, который годом ранее (ему тогда было 17 лет) устроил поножовщину в Стерлитамаке, информацию передаёт Следственный комитет России.

Принудительное лечение сроком до одного года назначил суд, также ему нужно будет, согласно законодательству, проходить медицинскую комиссию каждые полгода.

В апреле прошлого года старшеклассник в классе информатики с ножом напал на одноклассников и педагога, после пытался поджечь себя и нанёс рану ножом. Пострадала учительница, две школьницы и сам подросток. Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и умышленном уничтожение имущества, совершённое путём поджога.