ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет начал проверку после гибели 14-летней школьницы в Смоленской области. Подросток спасла мальчика, который едва не утонул в реке, однако сама выбраться не смогла. Об том сообщили в СК.

По данным следствия, на речном берегу играли два маленьких мальчика, один из них во время игр начал тонуть. Находившаяся поблизости школьница услышала крики о помощи. У неё получилось подтолкнуть ребёнка к берегу, после чего мальчика достал из воды мужчина, рыбачивший неподалёку. Сама же девушка спастись не смогла, её тело было найдено на следующий день.