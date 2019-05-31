ИА «Ореанда-Новости»  В Сарове группа школьниц избила сверстника за то, что он расстался с одной из их подруг. По данному акту ведётся доследственная проверка.  Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области

Девушки-подростки выложили видеозапись, на которой они бьют и унижают подростка, в Сеть. Отмечается, что конфликт произошёл из-за того, что юноша отказался встречаться с одной из подруг.  Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.