ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шнуров заявил, что прекратил свою концертную деятельность не навсегда.

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своём решении приостановить концертную деятельность. Как отметил сам музыкант, то, что он отказался от концертов на время, не значит, что он к ней не вернётся.

Шнуров отметил, что искусство от него «никуда не денется». Он продолжит сочинять и придумывать, однако не будет осуществлять концертную деятельность.

Ранее Шнуров вступил в ряды петербургского отделения «Партии Роста». Также он допустил, что возможно примет участие в выборах в Государственную думу, которые пройдут в России в следующем году.