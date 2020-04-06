06.04.2020, 13:36
Шнуров спрогнозировал уличные протесты в России
ИА «Ореанда-Новости». Музыкант Сергей Шнуров, являющийся членом Партии роста, спрогнозировал в РФ кризис, рост бандитизма и уличные протесты. Запись беседы с музыкантом размещена в YouTube.
Музыкантом было заявлено, что скорость ухудшения ситуация будет иметь отношение к уменьшению доступности спиртных напитков у жителей России. Также им было сказано, что скорость ухудшения ситуации будет также зависеть от "бойкости людей".
Музыкант заявил, что он прочитал о запрете продажа алкоголя в Забайкалье и в других регионах. Им было сказано, в таких местах рост социальной напряжённости будет происходить гораздо быстрее и по экспоненте.
Также Шнуров добавил, что в связи с тем, что запрещаются продажи алкоголя, будут появляться чёрные предприниматели, которые займутся производством алкогольных напитков для теневого рынка в промышленных масштабах.
Музыкантом было заявлено, что скорость ухудшения ситуация будет иметь отношение к уменьшению доступности спиртных напитков у жителей России. Также им было сказано, что скорость ухудшения ситуации будет также зависеть от "бойкости людей".
Музыкант заявил, что он прочитал о запрете продажа алкоголя в Забайкалье и в других регионах. Им было сказано, в таких местах рост социальной напряжённости будет происходить гораздо быстрее и по экспоненте.
Также Шнуров добавил, что в связи с тем, что запрещаются продажи алкоголя, будут появляться чёрные предприниматели, которые займутся производством алкогольных напитков для теневого рынка в промышленных масштабах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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