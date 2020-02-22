ИА «Ореанда-Новости». Музыкант Сергей Шнуров, который недавно вступил в «Партию роста», сообщил, что будет заниматься вопросами культуры, пишет «Интерфакс».



Шнуров подчеркнул, что будет выступать против цензуры, но при этом будет за понимание «уместности» как основы культуры.



Музыкант пообещал, что серьезность своих политических намерений он будет доказывать «своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками» и троллингом.