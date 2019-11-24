ИА «Ореанда-Новости» Александром Шохиным, возглавляющим Российский союз промышленников и предпринимателей, было заявлено РИА Новости, что Владимир Путин должен встретиться с бизнесменами до конца года. 

Шохин заявил, что спрашивал у главы страны о встрече во время вручения ему госнаграды. По словам главы РСПП, Путни ответил ему, что встреча состоится в ближайшее время. 

Шохин отметил, что бизнесмены вскоре сформулируют тему встречи. Он заявил, что вопросов, которые необходимо обсудить, накопилось много. 

По словам Шохина, разговор с президентом, как правило, состоит из двух частей - открытой, которая проходит в Екатерининском зале, и неформального общения.