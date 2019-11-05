Текст поздравления был опубликован сегодня, 5 ноября, на официальном сайте департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России. Таким образом, министром обороны Росии был поздравлен. По его словам, военные российские разведчики составляют собой главный инструмент защиты граждан нашей страны.В поздравлении было указано, что