05.11.2019, 15:59
Шойгу поздравил разведчиков с праздником
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником.
Текст поздравления был опубликован сегодня, 5 ноября, на официальном сайте департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России. Таким образом, министром обороны Росии был поздравлен весь состав российской разведки. По его словам, военные российские разведчики составляют собой главный инструмент защиты граждан нашей страны.
В поздравлении было указано, что специалисты разведки вносят ценный вклад в укрепление обороны России и ежедневно проявляют мужество и отвагу на своей службе.
Текст поздравления был опубликован сегодня, 5 ноября, на официальном сайте департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России. Таким образом, министром обороны Росии был поздравлен весь состав российской разведки. По его словам, военные российские разведчики составляют собой главный инструмент защиты граждан нашей страны.
В поздравлении было указано, что специалисты разведки вносят ценный вклад в укрепление обороны России и ежедневно проявляют мужество и отвагу на своей службе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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