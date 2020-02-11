11.02.2020, 09:16
Шойгу рассказал подробности проведения парада Победы
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шойгу рассказал подробности проведения парада Дня Победы в столице России в 2020 году. По его словам, военный парад будет длиться около 1,5 часов.
Кроме представителей России на параде будут присутствовать высокопоставленные чиновники и лидеры других стран (20 государств). Главные гости - это ветераны и участники Второй мировой войны из всех регионов нашей страны. Праздничная программа в честь празднования 75-летия Победы будет длиться 4 дня.
Министр обороны отметил, что в праздничном шествии примут участие ориентировочно 15 тысяч военнослужащих и кадетов, а также 375 единиц военной техники, включая авиационную, будут задействованы в нём.
По словам Сергея Шойгу, в 2020 году на параде Дня Победы планируется возобновить атмосферу 1945 года. На Красную площадь выйдут кадеты и военнослужащие, одетые в военную форму прошлых лет.
Кроме представителей России на параде будут присутствовать высокопоставленные чиновники и лидеры других стран (20 государств). Главные гости - это ветераны и участники Второй мировой войны из всех регионов нашей страны. Праздничная программа в честь празднования 75-летия Победы будет длиться 4 дня.
Министр обороны отметил, что в праздничном шествии примут участие ориентировочно 15 тысяч военнослужащих и кадетов, а также 375 единиц военной техники, включая авиационную, будут задействованы в нём.
По словам Сергея Шойгу, в 2020 году на параде Дня Победы планируется возобновить атмосферу 1945 года. На Красную площадь выйдут кадеты и военнослужащие, одетые в военную форму прошлых лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии