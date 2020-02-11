Кроме представителей России на параде будут присутствовать высокопоставленные чиновники и лидеры других стран (20 государств).Праздничная программа в честь празднования 75-летия Победы будет длиться 4 дня.По словам Сергея Шойгу, в 2020 году на параде Дня Победы планируется возобновить атмосферу 1945 года. На Красную площадь выйдут кадеты и военнослужащие, одетые в военную форму прошлых лет.