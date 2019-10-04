ИА «Ореанда-Новости». Актёр Арнольд Шварценеггер, который приехал в Петербург, заявил, что согласен с убеждением о том, что в России живут самые красивые девушки, пишет «МК».



Шварценеггер заметил, что это утверждение возникло не случайно и оно полностью справедливо. Актёр также добавил, что российские девушки выделяются и свои умом и одарённостью.



При этом Шварценеггер подчеркнул, что неправильно описывать женщин только с позиции красоты, так как это будет «слишком коротко и односторонне».