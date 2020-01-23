Сегодня, 23 января, судно-инспектор Stril Explorer находилось в территориальных водах Дании. «Водный инспектор» прошёл вдоль газопровода «Северный поток - 2» и дошёл до недостроенного участка. Причина передвижения инспекционного судна неизвестна.Стоит отметить, что в 2017 году организация Nord Stream AG заключила договор проведения наружной инспекции труб газопроводов с компанией MMT Sweden.