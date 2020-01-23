23.01.2020, 20:07
Шведское инспекционное судно прошло вдоль «Северного потока - 2»
ИА «Ореанда-Новости». Шведское инспекционное судно компании MMT SWEDEN прошло вдоль «Северного потока - 2», сообщает издательство «REGNUM».
Сегодня, 23 января, судно-инспектор Stril Explorer находилось в территориальных водах Дании. «Водный инспектор» прошёл вдоль газопровода «Северный поток - 2» и дошёл до недостроенного участка. Причина передвижения инспекционного судна неизвестна. Есть возможность, что корабль Stril Explorer проверял состояние труб газопровода.
Стоит отметить, что в 2017 году организация Nord Stream AG заключила договор проведения наружной инспекции труб газопроводов с компанией MMT Sweden.
Сегодня, 23 января, судно-инспектор Stril Explorer находилось в территориальных водах Дании. «Водный инспектор» прошёл вдоль газопровода «Северный поток - 2» и дошёл до недостроенного участка. Причина передвижения инспекционного судна неизвестна. Есть возможность, что корабль Stril Explorer проверял состояние труб газопровода.
Стоит отметить, что в 2017 году организация Nord Stream AG заключила договор проведения наружной инспекции труб газопроводов с компанией MMT Sweden.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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