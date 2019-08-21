Это связано с проверками системы оповещения.

Сигнал прозвучал в половину двенадцатого дня по московскому времени. Он длился в течение десяти минут. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Санкт-Петербурга, данный сигнал является следствием комплексной проверки системы оповещения, которая работает в городе в автоматизированном режиме. Основная цель проверки заключается в том, чтобы местные власти смогли определить исправность и готовность всех технических средств, направленных на оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Необходимо также отработать и каналы связи при этом процессе. Проверка системы оповещения включает в себя также отработку действия дежурных смен и информирования граждан о существовании чрезвычайной ситуации с последующим алгоритмом действий во время её длительности.

С половины двенадцатого дня по улицам Санкт-Петербурга работали сирены электромеханического типа, уличные громкоговорители, технические средства оповещения, созданные специально для этого. По всему городу расположен также аппаратно-программный комплекс под названием «Безопасный город», который включает в себя устройства информирования и оповещения населения. Данный комплекс был также задействован сегодня днём в городе Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что в системе оповещения задействованы также телевизионные каналы и радиостанции города.