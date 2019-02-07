ИА «Ореанда-Новости». В Ханты-Мансийском автономном округе (г. Урай) задержаны последователи религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Операцию провела полиция вместе с ФСБ и Следственным комитетом. Региональное управление МВД передаёт, что в отношении организаторов местного отделения «Свидетелей» возбуждено уголовное дело.

Управление МВД по ХМАО сообщает, что в городе Урай задержали последователей организации «Свидетели Иеговы»*. Было выяснено, что их деятельность осуществлялась с июля 2017 года по июль 2018 года - местная организация называлась «Собрание».

В сообщении УМВД по ХМАО отмечается, что последователи экстремистской группы пропагандировали превосходство «свидетелей» над гражданами, которые ими не являются. Также доказано, что проводились «тайные сборы», где разрабатывались планы деятельности, изучалась экстремистская идеология, сообщают представители ведомства.

Согласно данным регионального МВД, активисты из числа «свидетелей» проводили вербовку новых членов своей группы среди жителей Югры. В обращениях активистов содержался призыв к гражданам разрывать любые родственные отношения, не признавать государственную власть.

Правоохранительные органы выяснили, где живут и работают участники запрещённой организации, и провели обыски. Была изъята экстремистская литература, мобильные телефоны, компьютеры, а также другие предметы, которые могут помочь следствию. В отношении членов организации «Свидетели Иеговы»* в Урае возбуждено уголовное дело.

Точное число задержанных не называется, однако в окружном управлении Следственного комитета дали сведения о задержании, по крайней мере, одного организатора, которому уже предъявлено обвинение, и он может быть заключён под стражу. В настоящее время следователи также выясняют, сколько в Урае может быть последователей экстремистской организации.

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* «Свидетели Иеговы» - религиозное объединение. На территории России признано экстремистским и запрещено (решение Верховного суда России от 2017 года).