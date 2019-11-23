ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор телеканала RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов станут сопредседателями создаваемого партией «Единая Россия» правозащитного центра, пишет «МК».



Отмечается, что правозащитный центр создаётся основе рабочей группы по правозащите при Генсовете партии.



О создании центра объявили сегодня на съезде «Единой России». Граждане смогут получить помощь, обратившись через общественные приёмные единороссов.