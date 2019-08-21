Кроме того, здесь разместили памятник одной из самых романтичных пар – Ромео и Джульетте.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Томска, в Сквере любви жители смогут сфотографироваться на фоне французской Эйфелевой башни или египетской пирамиды Хеопса. Стоит уточнить, что данный сквер является одним из новых арт-объектов, расположенных на территории Томска. Сквер украсили, помимо вышеуказанных объектов, цветочными композициями и коваными беседками. Вечерами убранство сквера оригинально подсвечивается. Основная цель размещения здесь символов Франции и Египта заключается в том, чтобы повысить туристическую привлекательность Томска. Сквер любви расположен на пешеходном маршруте по Татарской слободе, уточнили в городской администрации.

Создание сквера профинансировал местный предприниматель, содействие в организации нового пространства оказал Туристский информационный центр. По информации, предоставленной мэром города Томска Иваном Кляйном, местные власти и социально-ориентированный бизнес создали сообща свыше ста общественных пространств. Этот процесс запущен около пяти лет назад. Градоначальник заявил, что томские бизнесмены понимают, что сделать город красивее и уютнее – общая с властями задача, поэтому активно принимают участие в этих действиях.

Сквер расположен на территории томской гостиницы, директор которой сообщил, что вход на территорию пространства для томичей бесплатный. Исключение составляют проводимые здесь фотосъёмки, имеющие коммерческий характер, например, свадебные.