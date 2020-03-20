ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в столице России снова похолодает. По словам эксперта, погоду в Москве будет определять холодная восточная часть антициклона.

Вильфанд объяснил, что на Москву будет распространяться гребень высокого давления с северо-запада. Эта часть холодная, так как на востоке антициклона воздушные массы перемещаются с севера. Фронтальный раздел пройдёт ночью и будет сопровождаться небольшими осадками.

По словам синоптика, в предстоящие выходные температура воздуха может опуститься на 10 градусов. Также ожидается небольшой снег. Вильфанд отметил, что в воскресенье должно быть солнечно, так как увеличится давление.