ИА «Ореанда-Новости». В Центральной России ожидается непривычно тёплая для конца осени погода, пишут «Известия» со ссылкой на портал «Метеовести».



Так, синоптики ожидают в средней полосе и на северо-западе России 5-10 градусов тепла, в южных регионах будет более 20 градусов выше нуля. Осадки также не ожидаются, кроме Карелии и Мурманской области.



Синоптики назвали такую погоду зимним бабьим летом. В Москве похолодание ожидается только с воскресенья. При этом температура будет почти на 4 градуса ниже нормы.