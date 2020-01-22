ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что в конце недели в Москве можно ожидать «эпизод настоящей зимы», пишут «Известия».



Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что уже вечером в среду в Москве начнётся снегопад, а температура упадёт до отметки в минус 6 градусов. Такая погода будет в столице до пятницы.



В пятницу местами сохранится небольшой снег, но температура воздуха начнет повышаться и приблизится к нулю. При этом синоптики говорят, что выпавший снег скорее всего не растает.