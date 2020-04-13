13.04.2020, 08:22
Синоптики пообещали жителям столицы до 15 градусов тепла в понедельник
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник жителей российской столицы ожидает облачная погода без осадков, заявил РИА Новости Михаил Леус, работающий в центре погоды "Фобос" ведущим сотрудником.
При этом он указал на то, что будет порывистый ветер. По словам специалиста, столбики термометров поднимутся до плюс тринадцати...плюс пятнадцати градусов.
Синоптиком также сказано, что будет дуть южный ветер пять-десять метров в секунду с порывами до пятнадцати метров в секунду.
При этом он указал на то, что будет порывистый ветер. По словам специалиста, столбики термометров поднимутся до плюс тринадцати...плюс пятнадцати градусов.
Синоптиком также сказано, что будет дуть южный ветер пять-десять метров в секунду с порывами до пятнадцати метров в секунду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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