При этом он указал на то, что будет порывистый ветер. По словам специалиста, столбики термометров поднимутся до плюс тринадцати...плюс пятнадцати градусов.Синоптиком также сказано, что будет дуть южный ветер пять-десять метров в секунду с порывами до пятнадцати метров в секунду.