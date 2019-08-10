ИА «Ореанда-Новости». На следующей неделе в столицу, по прогнозам синоптиков, вернётся летняя погода, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



Она заявила, что уже 12 августа днём температура поднимется до 20-22 градусов. А 13 августа столбик термометра покажет отметку в 25 градусов тепла.



По словам Макаровой, солнце будет выглядывать в дневные часы с 12 по 18 августа. При этом ожидаются кратковременные дожди.