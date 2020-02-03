ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу в Московском регионе похолодает до минус 12 градусов, пишет «Интерфакс».



Вильфанд добавил, что вся европейская территория России окажется на западной периферии ложбины низкого давления, и уже ближайшей ночью в Московский регион начнёт поступать холодный арктический воздух.



Из-за этого в ближайшую ночь и днём во вторник в столице -1...-3, по области до -5 градусов, возможен небольшой снег. В среду ночью уже до -7, днём около -3...-5, погода будет облачной. В четверг ночью -10...-12, днём снова около -5 градусов.