28.11.2019, 16:26
Синоптики пообещали москвичам сильный ветер и гололедицу
ИА «Ореанда-Новости». В столице и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, пишут «Известия».
Предупреждение действует с 28 ноября до полудня 1 декабря из-за гололедицы и сильного ветра.
Отмечается, что 28 ноября в столице ожидается небольшой снег, температура воздуха будет держаться на уровне −1…+1 градус. В области будет от -5 до 0 градусов. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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