ИА «Ореанда-Новости». В столице и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, пишут «Известия».



Предупреждение действует с 28 ноября до полудня 1 декабря из-за гололедицы и сильного ветра.



Отмечается, что 28 ноября в столице ожидается небольшой снег, температура воздуха будет держаться на уровне −1…+1 градус. В области будет от -5 до 0 градусов. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях.