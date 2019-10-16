ИА «Ореанда-Новости». Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в ноябре в ряде регионов температура воздуха будет выше нормы, пишет «Российская газета».



Так, тёплый ноябрь стоит ждать в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа.



Кроме того, теплее, чем всегда будет на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале и в Якутии. В столице также последний осенний месяц синоптики пообещали с температурой выше нормы.