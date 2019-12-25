По его словам, в Москве образуется снежный покров. Осадки начнутся уже 28 декабря, но это будет небольшой снег, который покроет землю лишь слегка.Однако синоптик заметил, что возможно выпавший 30 декабря не доживёт до Нового года. По предварительным прогнозам, 31 декабря, в Москве вновь ожидается потепление и снежный покров может растаять.