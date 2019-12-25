25.12.2019, 16:52
Синоптики пообещали снегопад в Москве к 30 декабря
ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 30 декабря в столице ожидается «более заметный» снег, пишет RT.
По его словам, в Москве образуется снежный покров. Осадки начнутся уже 28 декабря, но это будет небольшой снег, который покроет землю лишь слегка.
Однако синоптик заметил, что возможно выпавший 30 декабря не доживёт до Нового года. По предварительным прогнозам, 31 декабря, в Москве вновь ожидается потепление и снежный покров может растаять.
По его словам, в Москве образуется снежный покров. Осадки начнутся уже 28 декабря, но это будет небольшой снег, который покроет землю лишь слегка.
Однако синоптик заметил, что возможно выпавший 30 декабря не доживёт до Нового года. По предварительным прогнозам, 31 декабря, в Москве вновь ожидается потепление и снежный покров может растаять.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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