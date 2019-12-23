ИА «Ореанда-Новости». Погода в Европейской части России в ближайшие дни будет аномально тёплой, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT.



Так, по его словам, сегодня и завтра температура воздуха будет выше нормы на 12-13 градусов.



Специалист отметил, что такая погода больше характерна для середины октября или первой декады апреля. В столице, например, завтра ожидается до 8 градусов выше нуля.