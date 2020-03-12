ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в грядущие выходные в столице ожидается возвращение «лёгкой зимы», пишет RT.



Так, синоптики прогнозируют в Москве дождь со снегом, метель и понижение температуры. Кроме того, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В субботу к вечеру температура воздуха опуститься до минус 6 градусов.



В ночь с 14 на 15 марта также ожидаются метель и порывистый ветер, а днём в воскресенье, 15 марта, температура составит от нуля до минус двух градусов.