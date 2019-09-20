ИА «Ореанда-Новости». Росгидромет рассказал, какую погоду россиянам стоит ждать зимой, пишет РИА Новости.



Так, в декабре в России температура будет на уровне средних многолетних значений. При этом теплее будет в Сибири и на Урале. А вот в Западной Сибири будет холоднее обычного.



В январе температурные аномалии стоит ждать только в Якутии. А вот февраль, как сообщают синоптики, ожидается холоднее прошлого в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура превысит норму.